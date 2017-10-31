Моуринью: Фанаты «МЮ» заплатили за билет и могут освистывать, кого захотят

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поведение болельщиков «МЮ» в матче против «Тоттенхэма». Фанаты свистом встретили замену Маркуса Рэшфорда на Антони Марсьяля, который в итоге забил единственный мяч (1:0).

«Болельщики платят за билеты, поэтому могут делать все, что захотят. Они могут освистывать футболиста, который не заслужил свиста в свой адрес. Они могут освистывать футболиста, который пашет, как лошадь, просто за то, что игра складывается не в его пользу. Они же заплатили за билеты.

Им позволено делать все. Они могут освистывать тренера, освистывать любого, кого захотят. Здесь для меня никакой проблемы нет», – заявил Моуринью, пишет Eurosport.

«МЮ» занимает второе место в Премьер-лиге, отставая на 5 очков от «Сити».