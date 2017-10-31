// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Моуринью: Фанаты «МЮ» заплатили за билет и могут освистывать, кого захотят

Моуринью: Фанаты «МЮ» заплатили за билет и могут освистывать, кого захотят
31 октября 2017 - 11:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поведение болельщиков «МЮ» в матче против «Тоттенхэма». Фанаты свистом встретили замену Маркуса Рэшфорда на Антони Марсьяля, который в итоге забил единственный мяч (1:0).

«Болельщики платят за билеты, поэтому могут делать все, что захотят. Они могут освистывать футболиста, который не заслужил свиста в свой адрес. Они могут освистывать футболиста, который пашет, как лошадь, просто за то, что игра складывается не в его пользу. Они же заплатили за билеты.

Им позволено делать все. Они могут освистывать тренера, освистывать любого, кого захотят. Здесь для меня никакой проблемы нет», – заявил Моуринью, пишет Eurosport.

«МЮ» занимает второе место в Премьер-лиге, отставая на 5 очков от «Сити».

Ссылки по теме:
Eurosport.ru. Жозе Моуринью: «Фанаты «МЮ» заплатили за билет и могут освистывать того, кто не заслужил свиста»
 Самое значимое
Скоулс раскритиковал игру Мхитаряна против «Бенфики»Скоулс раскритиковал игру Мхитаряна против «Бенфики»
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Армения завоевала 2 бронзы и 1 серебро в первый день ЧМ по самбоАрмения завоевала 2 бронзы и 1 серебро в первый день ЧМ по самбо
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
Матч Армения - Казахстан закончился ничьей: Мхитарян - автор голаМатч Армения - Казахстан закончился ничьей: Мхитарян - автор гола
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Оуэн: Мхитарян демонстрирует свою исключительность
MEN: Мхитарян нуждается в поддержке Моуринью
Аронян вновь сыграл вничью с Лижэнем в финале Кубка мира по шахматам: Все решит тай-брейк
Аронян победил Иванчука в первом туре 1/4 финала Кубка мира по шахматам
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Саргсян отметил значимость признания Сенатом Бразилии Геноцида армян для двусторонней дружбы Собеседники с обоюдной теплотой вспомнили совершенный президентом РА в 2016 году визит в Бразилию и встречу с президентом Мишелом Темером
Кевина Спейси лишили премии «Эмми» на фоне обвинений в педофилии Это произошло после того, как артиста обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетнему. Церемония награждения была запланирована на 20 ноября в Нью-Йорке
В Турции исторические армянские дома превратили в отели Имеющие вековую историю армянские дома, возведенные из камней, которые зимой хранят тепло, а летом обеспечивают прохладу, сегодня удостаиваются большого внимания со стороны посещающих город туристов
Древний, открытый, загадочный: «МИР 24» представил 5 причин побывать в Ереване В качестве первой причины издание отмечает необходимость побывать в подземелье Ереванской крепости