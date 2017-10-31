Моуринью: Фанаты «МЮ» заплатили за билет и могут освистывать, кого захотят
31 октября 2017 - 11:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поведение болельщиков «МЮ» в матче против «Тоттенхэма». Фанаты свистом встретили замену Маркуса Рэшфорда на Антони Марсьяля, который в итоге забил единственный мяч (1:0).
«Болельщики платят за билеты, поэтому могут делать все, что захотят. Они могут освистывать футболиста, который не заслужил свиста в свой адрес. Они могут освистывать футболиста, который пашет, как лошадь, просто за то, что игра складывается не в его пользу. Они же заплатили за билеты.
Им позволено делать все. Они могут освистывать тренера, освистывать любого, кого захотят. Здесь для меня никакой проблемы нет», – заявил Моуринью, пишет Eurosport.
«МЮ» занимает второе место в Премьер-лиге, отставая на 5 очков от «Сити».
Самое значимое
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Саргсян отметил значимость признания Сенатом Бразилии Геноцида армян для двусторонней дружбы Собеседники с обоюдной теплотой вспомнили совершенный президентом РА в 2016 году визит в Бразилию и встречу с президентом Мишелом Темером
Кевина Спейси лишили премии «Эмми» на фоне обвинений в педофилии Это произошло после того, как артиста обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетнему. Церемония награждения была запланирована на 20 ноября в Нью-Йорке
В Турции исторические армянские дома превратили в отели Имеющие вековую историю армянские дома, возведенные из камней, которые зимой хранят тепло, а летом обеспечивают прохладу, сегодня удостаиваются большого внимания со стороны посещающих город туристов
Древний, открытый, загадочный: «МИР 24» представил 5 причин побывать в Ереване В качестве первой причины издание отмечает необходимость побывать в подземелье Ереванской крепости