Жена Джигарханяна втайне сбежала из России

PanARMENIAN.Net - Жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская сбежала из России. Об этом в эфире ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» 30 октября заявила ее представитель Элина Мазур.

Отмечается, что Цымбалюк-Романовская покинула страну вместе со своими родителями «в обстановке строжайшей секретности». Предположительно, они направились в Нью-Йорк, Тель-Авив или Киев, пишет Lenta.ru.

По словам Мазур, Виталина решила уехать из страны спонтанно, под влиянием эмоций. При этом зрителям продемонстрировали кадры, на которых Цымбалюк-Романовская кладет на свой счет через банкомат крупную сумму денег.

26 октября в Московском драматическом театре Армена Джигарханяна прошли обыски. Это было связано с обращением 82-летнего актера в правоохранительные органы с заявлением о краже общегражданского паспорта. Он подозревает в этом свою супругу, которая младше него на 50 лет.

Армен Джигарханян — народный артист СССР, актер и театральный режиссер. Он играл в таких культовых картинах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли».