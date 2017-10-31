Жена Джигарханяна втайне сбежала из России
31 октября 2017 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская сбежала из России. Об этом в эфире ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» 30 октября заявила ее представитель Элина Мазур.
Отмечается, что Цымбалюк-Романовская покинула страну вместе со своими родителями «в обстановке строжайшей секретности». Предположительно, они направились в Нью-Йорк, Тель-Авив или Киев, пишет Lenta.ru.
По словам Мазур, Виталина решила уехать из страны спонтанно, под влиянием эмоций. При этом зрителям продемонстрировали кадры, на которых Цымбалюк-Романовская кладет на свой счет через банкомат крупную сумму денег.
26 октября в Московском драматическом театре Армена Джигарханяна прошли обыски. Это было связано с обращением 82-летнего актера в правоохранительные органы с заявлением о краже общегражданского паспорта. Он подозревает в этом свою супругу, которая младше него на 50 лет.
Армен Джигарханян — народный артист СССР, актер и театральный режиссер. Он играл в таких культовых картинах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли».
Самое значимое
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Саргсян отметил значимость признания Сенатом Бразилии Геноцида армян для двусторонней дружбы Собеседники с обоюдной теплотой вспомнили совершенный президентом РА в 2016 году визит в Бразилию и встречу с президентом Мишелом Темером
Кевина Спейси лишили премии «Эмми» на фоне обвинений в педофилии Это произошло после того, как артиста обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетнему. Церемония награждения была запланирована на 20 ноября в Нью-Йорке
Warner Bros. планирует снять продолжение «Смертельного оружия» с Мелом Гибсоном Режиссерское кресло займет Ричард Доннер, снявший все четыре части «Смертельного оружия», а главные роли вновь исполнят Мел Гибсон и Дэнни Гловер
В Армении похолодает, потом немного потеплеет 1-2 ноября, ночью 3 ноября температура воздуха понизится на 6-7 градусов, а с 3-4 ноября повысится на 2-3 градуса