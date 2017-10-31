Рубен Садоян назначен новым послом Армении в Грузии
31 октября 2017 - 13:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Грузии назначен Рубен Садоян. Соответсвующий указ 31 октября подписал президент Армении Серж Саргсян. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
Другим указом президента РА, Юрий Варданян осбождается от должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в Грузии.
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