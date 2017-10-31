Всемирный банк: Потребление в Армении за 2 года сократилось на 9,1%
31 октября 2017 - 14:13 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2015-2016 годах объемы потребления в Армении снизились на 9,1%. Об этом говорится вотчете Всемирного банка, опубликованном в октябре 2017 года.
Снижение потребления было зафиксировано во всех странах Восточной Европы и Центральной Азии.
«После резкого снижения цен на нефть страны в этих регионах не смогли стабилизировать экономическую ситуацию»,- говорится в отчете.
В тот же период уровень потребления в России снизился на 14,2%, в Белоруссии - на 6,2%, в Таджикистане - на 16,4%.
В результате падения мировых цен на нефть объем денежных переводов в Армению также резко сократился: в 2017 году объем снизился на 55-60% по сравнению с 2015 годом.
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