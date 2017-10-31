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В Турции исторические армянские дома превратили в отели

В Турции исторические армянские дома превратили в отели
31 октября 2017 - 16:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Исторические армянские дома в турецком Газиантепе (арм. Айнтап, в исторической области Киликия) превращены в гостиницы.

Имеющие вековую историю армянские дома, возведенные из камней, которые зимой хранят тепло, а летом обеспечивают прохладу, сегодня удостаиваются большого внимания со стороны посещающих город туристов, пишет Ermenihaber.am со ссылкой на турецкое издание Haberler.

По данным источника, дома, которые сегодня превращены в гостиницы, имеют 200-300-летнюю историю.

Директор одного из гостевых домов Зейнел Озкараман рассказал, что являющиеся историческими памятниками эти дома остались от армян, на одном из зданий есть даже надпись на армянском языке. Он отметил, что гостиница пользуется большим спросом, а на выходных не остается ни одной пустой комнаты.

Ночлег в гостевых домах стоит около 150-200 лир (порядка 20.000 драмов), в стоимость включен и завтрак.

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