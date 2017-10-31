Саргсян отметил значимость признания Сенатом Бразилии Геноцида армян для двусторонней дружбы
31 октября 2017 - 16:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 31 октября принял посла Федеративной Республики Бразилия в РА Эдсона Мариньо Дуарте Монтейроя, который завершает дипломатическую миссию в Армении.
В период дипломатической миссии Монтейроя Саргсян выделил в особенности два памятных события: 25-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Бразилией, которое, по убеждению президента, было хорошим поводом еще раз подчеркнуть сердечность и прочность армяно-бразильских отношений. Еще одним значимым событием в углублении двусторонней дружбы Саргсян счел признание в 2015 году Федеральным Сенатом Бразилии признание Геноцида армян.
Собеседники с обоюдной теплотой вспомнили совершенный президентом РА в 2016 году визит в Бразилию и встречу с президентом Мишелом Темером.
Саргсян пожелал успеха Монтейрою в дальнейшей деятельности и выразил надежду, что следующий посол Бразилии в Армении продолжит заложенные Монтейроем традиции и внесет свой вклад в дело укрепления отношений двух стран.
Посол Бразилии выразил благодарность президенту за прием, а также за высокую оценку его деятельности, подчеркнув, что для него было огромным удовольствием и ответственностью работать в гостеприимной, имеющей древнейшую историю и богатую культуру Армении, которую покидает с восхитительными впечатлениями.
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