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PicsArt преодолел порог 100 млн активных ежемесячных пользователей

PicsArt преодолел порог 100 млн активных ежемесячных пользователей
31 октября 2017 - 17:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский мобильный редактор фотографий PicsArtпреодолел порог 100 млн активных ежемесячных пользователей.

Во всем мире приложение было скачано 450 млн раз на 30 языках.Общее количество редактируемых пользователями изображений в приложении достигло 850 млн. PicsArt можно бесплатно скачать для систем iOS, Android и Windows.

PicsArt - одно из самых успешных и популярных армянских приложений, которое было запущено в 2011 году. Генеральным директором стартапа является Ованес Авоян. Компания имеет 200 сотрудников в Армении и еще 25 в штаб-квартире в Сан-Франциско.

PicsArt привлек в общей сумме венчурное финансирование в размере $45 млн за три этапа. В первом этапе было привлечено $10 млн (февраль 2015 года, Sequoia Capital), во втором - $15 млн (июнь 2015 года, Sequoia Capital, Insight Venture Partners), а в третьем - $20 млн (апрель 2016 года, DCM Ventures, Siguler Guff & Company).

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