Голландия и Греция станут следующими соперниками сборных Армении на ЧЕ по шахматам

PanARMENIAN.Net - В 4-м туре командного чемпионата Европы по шахматам, проходящего в Херсонесе (остров Крит), мужская сборная Армении (7-е место) 31 октября встретится со сборной Голландии.

Женская сборная занимает на данный момент 11-е место, и в 4-м туре наши шахматистки сыграют с Грецией-1, сообщает пресс-служба НОКА.

30 октября в Херсонесе (остров Крит) на командном чемпионате Европы по шахматам среди мужчин и женщин состоялись партии 3-го тура. Мужская сборная Армении не смогла обыграть сборную Хорватии – 2:2. Женская сборная Армении по шахматам в 3-м туре командного чемпионата Европы со счетом 3:1 победила команду Сербии.

Чемпионат Европы по шахматам стартовал 28 октября.