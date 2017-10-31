Голландия и Греция станут следующими соперниками сборных Армении на ЧЕ по шахматам
31 октября 2017 - 17:18 AMT
PanARMENIAN.Net - В 4-м туре командного чемпионата Европы по шахматам, проходящего в Херсонесе (остров Крит), мужская сборная Армении (7-е место) 31 октября встретится со сборной Голландии.
Женская сборная занимает на данный момент 11-е место, и в 4-м туре наши шахматистки сыграют с Грецией-1, сообщает пресс-служба НОКА.
30 октября в Херсонесе (остров Крит) на командном чемпионате Европы по шахматам среди мужчин и женщин состоялись партии 3-го тура. Мужская сборная Армении не смогла обыграть сборную Хорватии – 2:2. Женская сборная Армении по шахматам в 3-м туре командного чемпионата Европы со счетом 3:1 победила команду Сербии.
Чемпионат Европы по шахматам стартовал 28 октября.
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