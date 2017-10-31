Тренер женской сборной РФ по гандболу Левон Акопян получил медаль от Путина
31 октября 2017 - 18:22 AMT
PanARMENIAN.Net - В Олимпийском комитете России (ОКР) прошло заседание исполкома Организации, на котором президент ОКР Александр Жуков вручил ряду специалистов государственные награды «за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия)».
Среди награжденных был также один из тренеров женской сборной России по гандболу Левон Акопян.
Его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, согласно указу президента России Владимира Путина от 18 мая 2017 года, пишет Rusarminfo.
Женская сборная России по гандболу в 2016 году впервые в своей истории выиграла олимпийское золото в Бразилии.
Заслуженный тренер РСФСР и СССР Левон Акопян родился в Тегеране в 1944 году. Является выпускником Волгоградского института физической культуры и спорта. С 2015 года является одним из тренеров женской сборной команды России.
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Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
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