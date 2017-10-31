ЕАБР выделит компании «Элсети Армении» кредит в $100 млн на расширение деятельности
31 октября 2017 - 18:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Соглашение о намерениях между Евразийским банком развития (ЕАБР), группой компаний «Ташир» и ЗАО «Электрические сети Армении» подписано 31 октября в Москве в ходе ХII Международной конференции «Евразийская интеграция», проводимой ЕАБР.
Подписи под документом поставили со стороны ЕАБР - заместитель председателя Правления банка Константин Лимитовский, со стороны ГК «Ташир» - вице-президент группы компаний, председатель Совета директоров ЗАО «Элсети Армении» Карен Дарбинян, со стороны ЗАО «Электрические сети Армении» - генеральный директор компании Карен Арутюнян.
Инвестиции в рамках проекта будут направлены на реконструкцию и строительство новых распределительных сетей и подстанций компании, подключение к сети новых потребителей, на замену и установку счетчиков электроэнергии, внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), внедрение автоматизированной системы управления (MIS) и международных стандартов управления (ISO), передает АРКА.
«Сфера энергетики, согласно миссии Банка, является одним из приоритетных направлений инвестирования. ЕАБР рассматривает возможность выделения кредита ЗАО «Электрические сети Армении» в размере до 100 млн долларов на срок до 10 лет», - сообщил Лимитовский.
В свою очередь, Дарбинян отметил, что после того, как ГК «Ташир» стала собственником «Элсетей Армении», уже есть утвержденная программа до 2021 года на 200 млн долларов.
«Сейчас готовится на утверждение программа на 500 млн долларов. Эти все деньги будут инвестированы в перевооружение «Электрических сетей Армении», - сказал он, добавив, что утверждение состоится 15 ноября.
Дарбинян сообщил также, что работа ведется как с Евразийским банком развития, так и с ЕБРР и АБР - привлекаются средства для выполнения данной программы.
ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.
ЗАО «Электрические сети Армении» (ЭСА) занимается распределением электроэнергии по всей территории Республики Армении. Обслуживает более 1 млн. потребителей. Крупнейший работодатель и один из крупнейших налогоплательщиков страны.
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Об этом говорится в письме Тиграна Худавердяна, генерального директора «Яндекс.Такси».
Средства будут направлены на улучшение распределительных сетей и повышения энергетической безопасности
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