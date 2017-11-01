Левон Аронян сохранил вторую позицию в рейтинге ФИДЕ

Ереван и Москва работают над реализацией проектов совместного инвестфонда: Средства пойдут на IT Проект создания армяно-российского инвестиционного фонда был представлен в конце января 2017 года Проект создания армяно-российского инвестиционного фонда был представлен в конце января 2017 года

Армения подписала соглашение с РФ об оборонном кредите на $100 млн «До конца этого года мы будем реализовывать еще предыдущий договор. На днях мы ждем новых поставок, и до конца года мы закроем все вопросы, связанные с предыдущим договором», — сказал Саргсян «До конца этого года мы будем реализовывать еще предыдущий договор. На днях мы ждем новых поставок, и до конца года мы закроем все вопросы, связанные с предыдущим договором», — сказал Саргсян

«Лаборатория Касперского» рассказала о новой целевой кибератаке на банки Армении Первая волна атак началась в июле 2017 года, новые осуществляются в настоящее время Первая волна атак началась в июле 2017 года, новые осуществляются в настоящее время