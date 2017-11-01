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Левон Аронян сохранил вторую позицию в рейтинге ФИДЕ

Левон Аронян сохранил вторую позицию в рейтинге ФИДЕ
1 ноября 2017 - 11:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян сохранил второе место в обновленном ноябрьском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Рейтинг лидера армянских шахмат составляет 2801.

Продолжает возглавлять рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен (2837). Представитель США Фабиано Каруана (2799) поднялся на третье место.

В сотню лучших из шахматистов Армении входят также Сергей Мовсесян (76-е место, 2667), Владимир Акопян (77-е, 2667) и Габриел Саргсян (97-е, 2655).

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