Левон Аронян сохранил вторую позицию в рейтинге ФИДЕ
1 ноября 2017 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян сохранил второе место в обновленном ноябрьском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Рейтинг лидера армянских шахмат составляет 2801.
Продолжает возглавлять рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен (2837). Представитель США Фабиано Каруана (2799) поднялся на третье место.
В сотню лучших из шахматистов Армении входят также Сергей Мовсесян (76-е место, 2667), Владимир Акопян (77-е, 2667) и Габриел Саргсян (97-е, 2655).
Самое значимое
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
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