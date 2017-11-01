Армения опустилась на 9 позиций в рейтинге Doing Business

PanARMENIAN.Net - Армения ухудшила позиции в рейтинге Doing Business - 2018, который отображает простоту ведения бизнеса в странах. Так, согласно докладу, Армения в 2017 году занимает 47 место из 190 стран, опустившись на 9 позиций, по сравнению с предыдущим результатом.

В докладе отмечается, чтов регионе Европы и Центральной Азии, в которую входит Армения, за последний год реализовано 44 реформы. За последние 15 лет в регионе реализуются активные реформы – в общей сложности 673.

Армения в рейтинге расположилась между Италией (46 место) и Венгрией (48 место). Республика занимает предпоследнее место среди стран ЕАЭС: Россия на 35 месте, Казахстан - на 36, Белоруссия - на 38, а Киргизия - на 77 месте.

Между тем, соседняя Грузия вошла в 10 лучших стран для ведения бизнеса, заняв 9 место. У Азербайджана показатели хуже, чем у Армении: страна занимает 57 место в рейтинге.

Согласно докладу, причина ухудшения позиции Армении заключаетсясущественных улучшениях в регулировании бизнес-среды в других странах, методологических поправках и пересмотре данных. Отмечается, что в Армении упращен процесс получения электричества, а также упрощена регистрация имущества путемсовершенствования механизмов урегулирования споров в системе землепользования.