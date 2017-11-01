ЧЕ по шахматам: Мужская сборная Армении победила Нидерланды, женская - Грецию

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Херсонесе (остров Крит) командном чемпионате Европы по шахматам мужская сборная Армении 31 октября в 4-м туре победила команду Нидерландов со счетом 2,5:1,5.

На поражение Сергея Мовсесяна армянские шахматисты ответили победами Габриеля Саргсяна и Гранта Мелкумяна на двух последних досках. Лидер армямснкой сборной Левон Аронян завершил свою партию вничью, передает пресс-служба НОКА.

В 4-м туре командного чемпионата Европы по шахматам женская сборная Армении с минимальным счетом 2,5:1,5 взяла верх над первой сборной Греции. Элина Даниелян, Лилит Мкртчян и Лилит Галоян сыграли вничью, а победное очко на четвертой доске заработала Мария Геворгян.

Чемпионат Европы по шахматам стартовал 28 октября.