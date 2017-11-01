Мхитарян: Были дни, когда я плакал
1 ноября 2017 - 13:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян признался, что были дни, когда он плакал, думал, что ничего не получится. Об этом футболист заявил в интервью «Матч ТВ».
«После того как подписал контракт с «МЮ», все было как сон. Не верилось, что это произошло. Конечно, сильно радовался, несколько недель не мог прийти в себя. Когда играл в «Металлурге», люди сомневались. Считали, что дойти до «Юнайтед» и Дортмунда мне будет сложно. Но я готов преодолевать трудности. Они делают сильнее.
Были дни, когда плакал. Думал, что ничего не получится. Но на следующий день забывал и выходил на поле, тренировался. Отдавался на 100%, даже больше»,- рассказал Мхитарян.
Говоря о работе с тренером «МЮ» Жозе Моуринью, он отметил: «Многие не любят Жозе Моуринью. Но ты не можешь быть любим всеми. У него есть как плюсы, так и минусы, но он один из сильнейших тренеров в мире, что уже и доказал».
Армянский игрок рассказал также о бабушке с маминой стороны.
«Бабушка с маминой стороны – москвичка. В детстве проводил в Москве несколько месяцев в году. Тогда сильно болел за «Спартак». Сейчас слежу не только за чемпионатом России, но и за чемпионатами Армении и Украины»,- добавил Мхитарян..
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