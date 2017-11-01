Саргсян: Армения готова потеснить других поставщиков томатов для РФ
1 ноября 2017 - 14:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения готова соперничать с нынешними поставщиками томатов на российский рынок и даже потеснить их. Об этом заявил президент республики Серж Саргсян.
«Обязательно», — сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Армения потеснить на российском рынке хорошо известных производителей, передает РИА Новости.
По данным компании «Спайка» — крупнейшего армянского производителя плодоовощной продукции, в 2016-2017 годах экспорт тепличных томатов из Армении в РФ увеличился до 30 тысяч тонн в год.
«Понимаете, когда возникают проблемы для одних, иногда это оборачивается для других возможностями. Именно этим мы в прошлом году воспользовались. И в России тоже развивают эту отрасль (выращивание томатов). Но рынок такой большой, что увеличение числа игроков здесь никому не помешает, это только на пользу пойдет», — пояснил президент Армении.
Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Запрет на поставку томатов из Турции в Россию стал самым долгим — он продлился 1 год и 10 месяцев. Россельхознадзор разрешил с 1 ноября ввоз в Россию томатов с трех турецких предприятий, ранее проинспектированных российским ведомством.
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