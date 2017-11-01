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Систему Face ID на iPhone X удалось взломать с помощью близнецов (видео)

Систему Face ID на iPhone X удалось взломать с помощью близнецов
  1 ноября 2017 - 14:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Систему распознавания лиц Face ID, которая появилась в iPhone X, удалось взломать с помощью близнецов.

Издание Mashable провело эксперимент, в котором предлагало двум парам братьев разблокировать новый смартфон Apple. В результате выяснилось, что систему действительно можно обмануть, если устройство получит близнец владельца, пишет Lenta.ru.

Сама Apple предупреждала о данной «особенности» Face ID, однако реальные подтверждения появились только сейчас. Также в корпорации не рекомендуют использовать систему детям до 14 лет.

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