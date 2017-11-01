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В Азербайджане арестовали лидера коммунистов

В Азербайджане арестовали лидера коммунистов
1 ноября 2017 - 16:56 AMT

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане арестовали председателя Единой коммунистической партии Мусу Туканова.

В отношении Туканова выдвинуто обвинение по статье 311 (получение взятки (пассивное взяточничество)) УК АР. Решением Бинагадинского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста, пишет Haqqin.az.

Факт подтвердили члены семьи Туканова.

Генеральная прокуратура Азербайджана, однако, опровергает информацию о том, что арестованный Туканов является председателем Единой коммунистической партии Азербайджана.

Ссылки по теме:
Haqqin.az. В Азербайджане арестован лидер коммунистов
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