В Азербайджане арестовали лидера коммунистов
1 ноября 2017 - 16:56 AMT
PanARMENIAN.Net - В Азербайджане арестовали председателя Единой коммунистической партии Мусу Туканова.
В отношении Туканова выдвинуто обвинение по статье 311 (получение взятки (пассивное взяточничество)) УК АР. Решением Бинагадинского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста, пишет Haqqin.az.
Факт подтвердили члены семьи Туканова.
Генеральная прокуратура Азербайджана, однако, опровергает информацию о том, что арестованный Туканов является председателем Единой коммунистической партии Азербайджана.
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Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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