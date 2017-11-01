Селена Гомес признана женщиной года в музыкальной индустрии по версии Billboard
1 ноября 2017 - 15:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Billboard объявил имя обладательницы премии «Женщина года», ежегодно присуждаемой изданием. Лауреатом награды станет певица и актриса Селена Гомес.
Церемония вручения премии пройдет в Лос-Анджелесе 30 ноября во время ежегодного гала-ужина, чествующего вклад женщин в музыкальную индустрию, пишет Lenta.ru.
В 2016 году этого звания удостоилась Мадонна. Ранее премии получали Леди Гага, Тэйлор Свифт, Пинк, Кэти Перри, Ферги и Бейонсе.
В 2017-м несколько песен Гомес (Bad Liar, Fetish и It Ain't Me) попадали в топ-10 в чарте Billboard Hot 100. Пять ее пластинок значились в топ-10 чарта Billboard 200, а двум альбомам — Revival и Stars Dance — удавалось его возглавить.
Кроме того, в 2017 году Гомес выступила исполнительным продюсером сериала «13 причин почему», объявила о партнерстве с Coach и Puma и занималась сразу несколькими благотворительными проектами. С 2009 года певица исполняет обязанности посла ЮНИСЕФ. В сентябре этого года артистке пересадили почку — донором выступила актриса Франсия Райса.
Гомес с 2009 по 2012 год выступала в поп-рок-группе Selena Gomez & Тhe Scene, после чего начала сольную карьеру. Помимо этого, она снималась в таких фильмах, как «Отвязные каникулы», «Еще одна история о Золушке» и «Монте-Карло», а также в сериале «Ханна Монтана».
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