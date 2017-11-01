Президент РА: 13 ноября в Ереване объявят о начале инвестиционной программы в размере более $1 млрд

PanARMENIAN.Net - Фонд «Клуб инвесторов Армении» 13 ноября сделает большую презентацию в Ереване и объявит о начале инвестиционной программы в размере чуть больше 1 миллиарда долларов.Об этом заявил президент республики Серж Саргсян.

В марте в рамках визита Саргсяна в Москву было заявлено о создании совместного армяно-российского инвестфонда.

«Чуть позже мы в Армении создали еще два фонда: один из них Всеармянский инвестиционный фонд, второй — «Клуб инвесторов Армении». Тринадцатого ноября этот фонд сделает большую презентацию здесь, в Ереване, о начале инвестиционной программы (чуть больше миллиарда долларов). Это инвестиции в основном в энергетическую сферу Армении, что включает в себя модернизацию электрических сетей Армении, строительство новой гидроэлектростанции и предприятий по производству продукции для энергетиков с известной фирмой Schneider Electric. И я думаю, что эта продукция найдет своего потребителя и на российском рынке»,- отметил президент, передает РИА Новости.

Саргсян также заявил, что Москва и Ереван разрабатывают дорожную карту реализации проектов в рамках совместного инвестфонда, средства могут пойти в том числе на финансирование проектов в сфере IT и энергетики.

Проект создания армяно-российского инвестиционного фонда был представлен в конце января 2017 года. Его деятельность будет направлена на финансирование отраслей, способных обеспечить рост товарооборота между странами, импортозамещение, развитие промышленной кооперации.