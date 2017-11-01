Ашотян: Карабахский вопрос не похож ни на один из конфликтов на пространстве Восточного партнерства

PanARMENIAN.Net - Все существующие в странах Восточного партнерства конфликты различны – Карабахский вопрос не имеет военного решения и его разрешение опирается на основные принципы МГ ОБСЕ и Хельсинкского Заключительного акта. Об этом заявил31 октября председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям, глава делегации НС РА в ПА Евронест Армен Ашотян в ходе выступления в Киеве на открытии пленарного заседания ПА Евронест вокруг будущего Восточного партнерства и отношений Армения – ЕС.

Глава делегации НС РА в ПА Евронест коснулся существующих в странах Восточного партнерства конфликтов и отметил, что организация, не являясь площадкой по урегулированию конфликтов, может рассматриваться как уникальное средство налаживания политического диалога между коллегами конфликтующих стран, в частности Армении и Азербайджана. В этом контексте Ашотян подчеркнул, что в проходящих в Киеве работах Ассамблея смогла выделить и констатировать: все существующие в странах Восточного партнерства конфликты различны – Арцахский вопрос не имеет военного решения и его разрешение опирается на основные принципы МГ ОБСЕ и Хельсинкского Заключительного акта. Он отметил, что Ассамблея подтвердила свое содействие усилиям сопредседателей МГ ОБСЕ.

В завершение выступления Ашотян в рамках предстоящей Ассамблеи в связи с подписанием нового Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС отметил, что в новых правовых рамках Армения станет первой страной, которая является членом ЕАЭС и одновременно будет иметь юридически обязывающее соглашение с Евросоюзом.

В этом контексте Ашотян отметил, что подписание соглашения станет посылом международному сообществу, что ЕАЭС и ЕС не должны быть конфликтующими сторонами, и Армения в этом случае может стать связующим звеном для приложения различных экономических и политических усилий двух объединений.