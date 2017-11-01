В Южной Корее стартовала эстафета Олимпийского огня: Фигуристка Ю Ён - первый факелоносец

PanARMENIAN.Net - Эстафета Олимпийского огня стартовала 1 ноября в Республике Корея, первым факелоносцем стала юная фигуристка Ю Ён. Официальный старт эстафете был дан спустя несколько часов после прибытия огня в Корею из Греции.

Первым участником эстафеты стала фигуристка Ю Ён, которая в 2016 году в возрасте 11 лет выиграла взрослый чемпионат Республики Корея. Она не сможет принять участие в Олимпиаде в Пхёнчхане из-за возрастного барьера, ей еще не исполнилось 15 лет.

«Горжусь тем, что мне выпала честь первой нести факел. Моя мечта - представлять свою страну на Олимпийских играх, я сделаю все, чтобы достичь этой цели», - сказала Ю Ён перед началом эстафеты, пишет ТАСС.

Южнокорейский Национальный олимпийский комитет (НОК) отобрал 7500 бегунов, которым предстоит преодолеть 2018 километров, побывав буквально во всех уголках Республики Корея. Олимпийский огонь пронесут по всем девяти провинциям, восьми городам центрального подчинения и 151 уездам.

Эстафета пройдет под лозунгом «Пусть все сияют», который, по замыслу организаторов, говорит о свете олимпийского пламени, который сближает всех людей мира. Предполагается, что мероприятие позволит познакомить мир с корейской культурой и туристическими достопримечательностями этой страны.

Особый дизайн бело-золотого факела позволяет поддерживать горение пламени на значительных высотах и в суровых условиях корейской зимы, сочетающей минусовые температуры и пронизывающие ветра. Длина факела составляет 700 мм - это отсылка к тому факту, что Пхёнчхан находится на высоте 700 метров над уровнем моря.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля, Паралимпиада - с 9 по 18 марта.