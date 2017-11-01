«Это богоугодное дело»: Папа Римский посоветовал спать во время молитвы
1 ноября 2017 - 17:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Сон во время молитвы — богоугодное дело. Об этом заявил Папа Римский Франциск в эфире телевизионной программы на телеканале Catholic TV2000.
По его словам, христиане во время молитвы должны чувствовать себя словно дети, спящие в руках отца.
«Когда я молюсь, иногда я засыпаю», — признался понтифик, сообщив, что такое же происходило со святой Терезой, пишет Lenta.ru со ссылкой на BBC News.
По данным СМИ, предстоятель Римской католической церкви каждый день ложится спать около 21:00 и просыпается в 04:00.
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