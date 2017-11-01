PanARMENIAN.Net - Японская корпорация Sony возобновляет производство собак-роботов Aibo, свернутое в 2006 году.

Первый электронный пес по кличке Aibo (в переводе с японского — «товарищ») был создан в 1999 году. Считается, что именно эта разработка мотивировала конкурентов на создание разнообразных роботов.

После более чем десятилетнего перерыва Sony рассчитывает на повторение успеха.

В период с 1999 по 2006 год Sony продала в Японии около 150 тысяч Aibo разных пород. Последние модели распознавали до 180 голосовых команд, имели разъемы для карт памяти, умели находить и приносить хозяину зарядное устройство.

«Это было трудное решение прекратить производство. Но мы продолжили развитие в области искусственного интеллекта и робототехники», — заявил главный исполнительный директор корпорации Кадзуо Хираи, пишет Lenta.ru со ссылкой на FOX Business.

Новая Aibo будет вести себя как настоящая собака. Искусственный интеллект робота способен учиться и развиваться, взаимодействовать со своими владельцами и другими людьми. Робот сможет не только выполнять команды, но и реагировать на похвалу и даже на улыбку хозяина. Кроме того, разработчики использовали технологию привода, позволяющую двигаться естественно.

Продажи Aibo стартуют в Японии в январе 2018 года, но в перспективе ее можно будет купить и в других странах мира. Рекомендованная цена собаки-робота — 198 тысяч иен (более 1,7 тысячи долларов).