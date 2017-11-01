// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Sony возобновляет производство собак-роботов Aibo

Sony возобновляет производство собак-роботов Aibo
1 ноября 2017 - 18:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Японская корпорация Sony возобновляет производство собак-роботов Aibo, свернутое в 2006 году.

Первый электронный пес по кличке Aibo (в переводе с японского — «товарищ») был создан в 1999 году. Считается, что именно эта разработка мотивировала конкурентов на создание разнообразных роботов.

После более чем десятилетнего перерыва Sony рассчитывает на повторение успеха.

В период с 1999 по 2006 год Sony продала в Японии около 150 тысяч Aibo разных пород. Последние модели распознавали до 180 голосовых команд, имели разъемы для карт памяти, умели находить и приносить хозяину зарядное устройство.

«Это было трудное решение прекратить производство. Но мы продолжили развитие в области искусственного интеллекта и робототехники», — заявил главный исполнительный директор корпорации Кадзуо Хираи, пишет Lenta.ru со ссылкой на FOX Business.

Новая Aibo будет вести себя как настоящая собака. Искусственный интеллект робота способен учиться и развиваться, взаимодействовать со своими владельцами и другими людьми. Робот сможет не только выполнять команды, но и реагировать на похвалу и даже на улыбку хозяина. Кроме того, разработчики использовали технологию привода, позволяющую двигаться естественно.

Продажи Aibo стартуют в Японии в январе 2018 года, но в перспективе ее можно будет купить и в других странах мира. Рекомендованная цена собаки-робота — 198 тысяч иен (более 1,7 тысячи долларов).

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Sony пообещала вернуть японцам собак-роботов Aibo
 Самое значимое
Любит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РАЛюбит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РА
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
Dinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах ЕреванаDinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах Еревана
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Партнеры со всего мира։ Zangi завоевывает B2B рынокПартнеры со всего мира։ Zangi завоевывает B2B рынок
Zangi также имеет технологию Antiblocking, основанную на искусственном интеллекте, благодаря которой приложение работает в странах, которые ограничивают работу мессенджеров
Премьеру Армении представили инициативу по вручению премии «Лучший IT-стартап»Премьеру Армении представили инициативу по вручению премии «Лучший IT-стартап»
В ходе встречи главе правительства представлена инициатива по вручению премии «лучший IT-стартап»
Partner news
 Статьи
«Россия, ты одурела!»

Как государство взъелось на Telegram

 Самое читаемое в разделе
Новый рекорд в YouTube: Барьер в 3 млрд просмотров преодолен
Камера iPhone 8 сможет записывать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду
Бот компании Маска OpenAI выиграл профессионалов в Dota 2
SpaceX запланировала запуск Falcon Heavy на ноябрь
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
ЧЕ по шахматам: Мужская сборная Армении делит 1-3 места Женская сборная Армении занимает 6-е место, и в пятом туре сыграет с Грузией
«Это богоугодное дело»: Папа Римский посоветовал спать во время молитвы По его словам, христиане во время молитвы должны чувствовать себя словно дети, спящие в руках отца
Президент Армении: Мецаморская АЭС будет работать как минимум до 2027 года Он еще раз подтвердил, что после подписания соглашения с ЕС в ноябре не может идти речь о закрытии АЭС
В Южной Корее стартовала эстафета Олимпийского огня: Фигуристка Ю Ён - первый факелоносец Первым участником эстафеты стала фигуристка Ю Ён, которая в 2016 году в возрасте 11 лет выиграла взрослый чемпионат Республики Корея