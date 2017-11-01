// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

ЧЕ по шахматам: Мужская сборная Армении делит 1-3 места

ЧЕ по шахматам: Мужская сборная Армении делит 1-3 места
1 ноября 2017 - 18:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Перед пятым туром командного чемпионата Европы по шахматам, проходящего в Херсонесе (остров Крит), мужская сборная Армении делит 1-3 места вместе с командами Венгрии и Хорватии.

1 ноября армянские шахматисты сыграют со сборной Венгрии.

Женская сборная Армении занимает 6-е место, и в пятом туре сыграет с Грузией, сообщает пресс-служба НОКА.

Мужская сборная Армении 31 октября в 4-м туре победила команду Нидерландов со счетом 2,5:1,5.В 4-м туре командного чемпионата Европы по шахматам женская сборная Армении с минимальным счетом 2,5:1,5 взяла верх над первой сборной Греции.

Чемпионат Европы по шахматам стартовал 28 октября.

 Самое значимое
Левон Аронян сохранил вторую позицию в рейтинге ФИДЕЛевон Аронян сохранил вторую позицию в рейтинге ФИДЕ
Продолжает возглавлять рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен (2837). Представитель США Фабиано Каруана (2799) поднялся на третье место
Скоулс раскритиковал игру Мхитаряна против «Бенфики»Скоулс раскритиковал игру Мхитаряна против «Бенфики»
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Армения завоевала 2 бронзы и 1 серебро в первый день ЧМ по самбоАрмения завоевала 2 бронзы и 1 серебро в первый день ЧМ по самбо
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Оуэн: Мхитарян демонстрирует свою исключительность
MEN: Мхитарян нуждается в поддержке Моуринью
Аронян вновь сыграл вничью с Лижэнем в финале Кубка мира по шахматам: Все решит тай-брейк
Sportskeeda: Мхитарян стал опорой «Манчестер Юнайтед»
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Sony возобновляет производство собак-роботов Aibo После более чем десятилетнего перерыва Sony рассчитывает на повторение успеха
«Это богоугодное дело»: Папа Римский посоветовал спать во время молитвы По его словам, христиане во время молитвы должны чувствовать себя словно дети, спящие в руках отца
Президент Армении: Мецаморская АЭС будет работать как минимум до 2027 года Он еще раз подтвердил, что после подписания соглашения с ЕС в ноябре не может идти речь о закрытии АЭС
Ашотян: Карабахский вопрос не похож ни на один из конфликтов на пространстве Восточного партнерства Глава делегации НС РА в ПА Евронест коснулся существующих в странах Восточного партнерства конфликтов