ЧЕ по шахматам: Мужская сборная Армении делит 1-3 места
1 ноября 2017 - 18:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Перед пятым туром командного чемпионата Европы по шахматам, проходящего в Херсонесе (остров Крит), мужская сборная Армении делит 1-3 места вместе с командами Венгрии и Хорватии.
1 ноября армянские шахматисты сыграют со сборной Венгрии.
Женская сборная Армении занимает 6-е место, и в пятом туре сыграет с Грузией, сообщает пресс-служба НОКА.
Мужская сборная Армении 31 октября в 4-м туре победила команду Нидерландов со счетом 2,5:1,5.В 4-м туре командного чемпионата Европы по шахматам женская сборная Армении с минимальным счетом 2,5:1,5 взяла верх над первой сборной Греции.
Чемпионат Европы по шахматам стартовал 28 октября.
Самое значимое
Продолжает возглавлять рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен (2837). Представитель США Фабиано Каруана (2799) поднялся на третье место
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Sony возобновляет производство собак-роботов Aibo После более чем десятилетнего перерыва Sony рассчитывает на повторение успеха
«Это богоугодное дело»: Папа Римский посоветовал спать во время молитвы По его словам, христиане во время молитвы должны чувствовать себя словно дети, спящие в руках отца
Президент Армении: Мецаморская АЭС будет работать как минимум до 2027 года Он еще раз подтвердил, что после подписания соглашения с ЕС в ноябре не может идти речь о закрытии АЭС
Ашотян: Карабахский вопрос не похож ни на один из конфликтов на пространстве Восточного партнерства Глава делегации НС РА в ПА Евронест коснулся существующих в странах Восточного партнерства конфликтов