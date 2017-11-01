ЧЕ по шахматам: Мужская сборная Армении делит 1-3 места

PanARMENIAN.Net - Перед пятым туром командного чемпионата Европы по шахматам, проходящего в Херсонесе (остров Крит), мужская сборная Армении делит 1-3 места вместе с командами Венгрии и Хорватии.

1 ноября армянские шахматисты сыграют со сборной Венгрии.

Женская сборная Армении занимает 6-е место, и в пятом туре сыграет с Грузией, сообщает пресс-служба НОКА.

Мужская сборная Армении 31 октября в 4-м туре победила команду Нидерландов со счетом 2,5:1,5.В 4-м туре командного чемпионата Европы по шахматам женская сборная Армении с минимальным счетом 2,5:1,5 взяла верх над первой сборной Греции.

Чемпионат Европы по шахматам стартовал 28 октября.