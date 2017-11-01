«ВКонтакте» и «Одноклассники» сократили фоновую прослушку музыки в приложениях до получаса в сутки
1 ноября 2017 - 19:04 AMT
PanARMENIAN.Net - С 1 ноября «ВКонтакте», «Одноклассники» и музыкальный сервис Boom сократили лимит бесплатного прослушивания музыки в фоновом режиме с 60 до 30 минут в сутки. Об этом сообщила представитель United Media Agency (UMA). Эта компания заключает от имени Mail.Ru Group лицензионные соглашения с правообладателями.
Теперь пользователи приложений могут бесплатно слушать музыку в фоновом режиме до 30 минут в сутки. Для снятия ограничений необходимо оформить подписку в сервисе Boom, которая стоит 149 рублей в месяц. Подписка также отключает рекламу позволяет сохранять музыку для офлайн-прослушивания в приложениях, пишет vc.ru.
«Подписка на доступ к музыкальному сервису позволяет авторам и исполнителям зарабатывать на своих произведениях. Благодаря партнерству с крупнейшими музыкальными лейблами мы продолжаем развитие музыкального раздела и увеличение библиотеки качественных аудиотреков»,- говорится в сообщании UMA.
В веб-версии соцсетей фоновое прослушивание музыки по-прежнему не ограничено — таких планов пока нет, сказала представитель UMA. Количество подписчиков Boom она не назвала, но отметила, что в UMA довольны результатами.
«ВКонтакте» и «Одноклассники» ввели ограничения на фоновое прослушивание музыки в приложениях 1 октября, тогда лимит составлял 60 минут в сутки. Таково одно из условий соглашения с правообладателями, объясняли в UMA. У Mail.Ru Group подписаны лицензионные соглашения с Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Merlin Network и другими правообладателями.
Самое значимое
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Zangi также имеет технологию Antiblocking, основанную на искусственном интеллекте, благодаря которой приложение работает в странах, которые ограничивают работу мессенджеров
В ходе встречи главе правительства представлена инициатива по вручению премии «лучший IT-стартап»
Partner news
Последние новости
ЧЕ по шахматам: Мужская сборная Армении делит 1-3 места Женская сборная Армении занимает 6-е место, и в пятом туре сыграет с Грузией
«Это богоугодное дело»: Папа Римский посоветовал спать во время молитвы По его словам, христиане во время молитвы должны чувствовать себя словно дети, спящие в руках отца
Президент Армении: Мецаморская АЭС будет работать как минимум до 2027 года Он еще раз подтвердил, что после подписания соглашения с ЕС в ноябре не может идти речь о закрытии АЭС
В Южной Корее стартовала эстафета Олимпийского огня: Фигуристка Ю Ён - первый факелоносец Первым участником эстафеты стала фигуристка Ю Ён, которая в 2016 году в возрасте 11 лет выиграла взрослый чемпионат Республики Корея