«ВКонтакте» и «Одноклассники» сократили фоновую прослушку музыки в приложениях до получаса в сутки

PanARMENIAN.Net - С 1 ноября «ВКонтакте», «Одноклассники» и музыкальный сервис Boom сократили лимит бесплатного прослушивания музыки в фоновом режиме с 60 до 30 минут в сутки. Об этом сообщила представитель United Media Agency (UMA). Эта компания заключает от имени Mail.Ru Group лицензионные соглашения с правообладателями.

Теперь пользователи приложений могут бесплатно слушать музыку в фоновом режиме до 30 минут в сутки. Для снятия ограничений необходимо оформить подписку в сервисе Boom, которая стоит 149 рублей в месяц. Подписка также отключает рекламу позволяет сохранять музыку для офлайн-прослушивания в приложениях, пишет vc.ru.

«Подписка на доступ к музыкальному сервису позволяет авторам и исполнителям зарабатывать на своих произведениях. Благодаря партнерству с крупнейшими музыкальными лейблами мы продолжаем развитие музыкального раздела и увеличение библиотеки качественных аудиотреков»,- говорится в сообщании UMA.

В веб-версии соцсетей фоновое прослушивание музыки по-прежнему не ограничено — таких планов пока нет, сказала представитель UMA. Количество подписчиков Boom она не назвала, но отметила, что в UMA довольны результатами.

«ВКонтакте» и «Одноклассники» ввели ограничения на фоновое прослушивание музыки в приложениях 1 октября, тогда лимит составлял 60 минут в сутки. Таково одно из условий соглашения с правообладателями, объясняли в UMA. У Mail.Ru Group подписаны лицензионные соглашения с Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Merlin Network и другими правообладателями.