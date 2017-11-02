The Spectator: Как возрождается виноделие в Армении

PanARMENIAN.Net - Писатель и винолюб Генри Джефрис открыл для себя богатые армянские традиции в области виноделия во время своего недавнего визита в Армению. Автор рассказал о древней армянской технологии виноделия в The Spectator.

«В Вайоцдзорской области, на каждых 100 метрах шоссе в Иран продают помидоры, арбузы и Coca-Cola. Когда подходишь поближе, выясняется, что в бутылках из под Coca-Cola продается вино, которое незаметно перевозят в Иран»,- отмечает автор.

Ему также удалось попробовать армянские вина из разных сортов винограда. Об этом автор тоже написал.

«Зорик и Ераз Гарибяны делают вино из одного и того же сорта винограда - арени, но получают вина совершенно раного вкуса. Красное вино «Карас», которое подают в в близлежащем зале дегустации «Зора», продается в лондонских магазинах за 25 фунтов стерлингов»,- отмечает издание.

Сооснователи «Зора» Зорик и Ераз - диаспорские армяне. Они хотели купить виноградники в итальянской Тоскане, но после визита на родину в 1998 году они решили заняться виноделием в Армении.