// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

The Spectator: Как возрождается виноделие в Армении

The Spectator: Как возрождается виноделие в Армении
2 ноября 2017 - 18:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Писатель и винолюб Генри Джефрис открыл для себя богатые армянские традиции в области виноделия во время своего недавнего визита в Армению. Автор рассказал о древней армянской технологии виноделия в The Spectator.

«В Вайоцдзорской области, на каждых 100 метрах шоссе в Иран продают помидоры, арбузы и Coca-Cola. Когда подходишь поближе, выясняется, что в бутылках из под Coca-Cola продается вино, которое незаметно перевозят в Иран»,- отмечает автор.

Ему также удалось попробовать армянские вина из разных сортов винограда. Об этом автор тоже написал.

«Зорик и Ераз Гарибяны делают вино из одного и того же сорта винограда - арени, но получают вина совершенно раного вкуса. Красное вино «Карас», которое подают в в близлежащем зале дегустации «Зора», продается в лондонских магазинах за 25 фунтов стерлингов»,- отмечает издание.

Сооснователи «Зора» Зорик и Ераз - диаспорские армяне. Они хотели купить виноградники в итальянской Тоскане, но после визита на родину в 1998 году они решили заняться виноделием в Армении.

Ссылки по теме:
The Spectator. How Armenia’s winemaking heritage is being rejuvenated
 Самое значимое
Smithsonian: Мобильные залы для дегустации могут преобразовать армянский винодельческий туризмSmithsonian: Мобильные залы для дегустации могут преобразовать армянский винодельческий туризм
Расположенные в юго-восточной части Армении, в старинном винодельческом районе, эти виноградники были выращены четырьмя поколениями армян
Газированная вода Chino’s: В Армении стартовало производство новой содовой для коктейлейГазированная вода Chino’s: В Армении стартовало производство новой содовой для коктейлей
Как рассказал в беседе с PanARMENIAN.Net сам Ваан, идея производить содовую, которую можно будет использовать в коктейлях, пришла ему еще давно, так как сам он работает в барной индустрии
В столице Эстонии установят памятник ДовлатовуВ столице Эстонии установят памятник Довлатову
Как сообщила Социал-демократическая партия Эстонии, которая ранее инициировала в столичном парламенте соответствующий законопроект, установкой памятника займется специально созданная комиссия
The Smithsonian: Армения - родина производства пиваThe Smithsonian: Армения - родина производства пива
«Конечно, спустя более 2000 лет после Ксенофонта многое изменилось, и, к несчастью пива, в регионе наиболее сосредоточены на истории виноделия, которая намного лучше документирована»,- говорится в статье
Partner news
 Статьи
«Мы требуем продолжения банкета»

Где потусить в Ереване после двух ночи

 Самое читаемое в разделе
Армении удалось резко снизить количество селективных абортов
Премьер Армении: В Сюнике будут созданы большие возможности для сотрудничества с Ираном
VI форум Армения-Диаспора пройдет 18-20 сентября
Ученые: Витамин C эффективен для борьбы с лейкозами
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Саргсян: Ожидания от вступления Армении в ЕАЭС были больше По его словам, говорить о правильности вступления Армении в ЕАЭС не приходится, «и результаты об этом говорят»
В Тбилиси 18 ноября откроется первый магазин H&M Шведская компания H&M (Hennes & Mauritz) является крупнейшей в Европе розничной сетью по торговле одеждой
Venezia Eventi: Армяне всегда опережали время Издание отмечает, что около 60% армянского художественного и культурного наследия было разрушено и сожжено в период между Геноцидом армян в Османской империи 1915 года и революцией в России
Карапетян: Бизнес-среда в Армении улучшилась По его словам, об улучшении бизнес-среды говорят как предприниматели, так и иностранные дипломаты, которые защищают бизнес-интересы своих стран