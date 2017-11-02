ЮНИСЕФ: В мире каждые 7 минут убивают ребенка
2 ноября 2017 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), каждые семь минут в мире погибает насильственной смертью ребенок. Только в 2015 году около 119 тысяч детей и подростков младше 20 лет погибли в результате насилия. Такие данные приводятся в опубликованном 1 ноября докладе организации, посвященном насилию в отношении несовершеннолетних.
Как следует из доклада, почти половина убитых детей и подростков приходятся на страны Латинской Америки, пишет Deutsche Welle.
В регионах конфликтов на Ближнем Востоке две трети подростков от 10 до 19 лет рискуют стать жертвой коллективного насилия, говорится далее в докладе. По данным ЮНИСЕФ, около 300 миллионов детей в возрасте от двух до четырех лет регулярно подвергаются телесному и вербальному насилию со стороны родителей и заменяющих их лиц, а около 15 миллионов девушек от 15 до 19 лет не менее одного раза подвергались сексуальному насилию.
Почти половина всех детей школьного возраста в мире (732 миллиона) живут в странах, в которых не запрещены телесные наказания в школах. Только в 59 странах действуют законы о воспитании без применения насилия.
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