«Манюня» Наринэ Абгарян вышла на армянском: Писательница представит книгу 11 ноября
2 ноября 2017 - 11:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Самая известная книга российской писательницы армянского происхождения Наринэ Абгарян автобиографическая повесть «Манюня» переведена на армянский. Об этом сообщает книжный магазин «Букинист» в социальной сети Facebook.
Презентация книги и встреча с автором состоятся 11 ноября в Ереванском государственном камерном театре. Во время презентации можно будет приобрести все книги писательницы по специальной цене и с ее автографом.
«Манюня» – светлый, пропитанный солнцем и запахами южного базара и потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках Наре и Манюне, о грозной и доброй Ба – бабушке Манюни, и о куче их родственников, постоянно попадающих в казусные ситуации. Это то самое теплое, озорное и полное веселых приключений детство, которое делает человека счастливым на всю жизнь.
Перевела «Манюню» на армянский Нарине Гижларян, которая, как и писательница, родом из Берда.
«Манюню» переводила моя землячка Нарине Гижларян, которая, как и я, родилась и выросла в Берде. Она придумала замечательный ход: второстепенные персонажи говорят на нашем смешном бердском диалекте. Я читала и хохотала в голос, хотя, конечно, это запредельный дебилизм смеяться над собственными текстами, но она нашла особые фишки. Жаль, что на русском эти нюансы теряются», – рассказала в одном из интервью Абгарян.
До перевода на армянский «Манюня» была переведена на другие языки.
В 2016 году Нарине Абгарян с повестью «С неба упали три яблока» стала победительницей литературной премии «Ясная Поляна».
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