Forbes: Маргарита Симоньян обошла Клинтон в списке самых влиятельных женщин мира

PanARMENIAN.Net - Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян обошла экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes.

Первые строчки рейтинга заняли главы правительств ФРГ и Великобритании Ангела Меркель и Тереза Мэй, а также Мелинда Гейтс, супруга одного из создателей корпорации Microsoft. Клинтон оказалась на 65-м месте. Симоньян, впервые вошедшая в этот рейтинг, стала 52-й.

«Еще год назад большинство людей не знали, кто такая Маргарита Симоньян. Сейчас ее обсуждают в технологических, политических и медиакругах», — пишет Forbes.

Включив Симоньян в список самых влиятельных женщин мира, журнал отметил возросшее влияние телеканала, который в последнее время подвергается нападкам со стороны американских властей. США обвиняют RT в пропаганде с целью повлиять на американские выборы.

«Я бы, конечно, предпочла оказаться в другом списке «Форбс», но, как говорится, кто на что учился», — прокомментировала Симоньян свое появление в рейтинге, передает РИА Новости.

В 2005 году Маргарита Симоньян в 25 лет стала главным редактором англоязычного новостного телеканала Russia Today (так раньше назывался RT). Позже телеканал запустил вещание на арабском и испанском, а также информационные сайты на шести языках. За время своего существования RT получил множество международных наград, лицами телеканала стали основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и легенда американской журналистики Ларри Кинг.