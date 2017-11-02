Население Армении за 9 месяцев сократилось на 14.000 человек
2 ноября 2017 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - За первые девять месяцев 2017 года численность постоянного населения Армении сократилась на 0,4% до 2.979.600 человек, тогда как за тот же период 2016 года она составляла 2.993.900 человек. Об этом сообщает Нацстатслужба РА.
По сравнению с 2015 годом численность населения Армении в 2017 году снизилась на 0,8%. Особенно сильно сократилось населения Лорийской и Ширакской областей.Население Лори за два года сократилось на 6900 человек, достигнув 219.300 в 2017 году по сравнению с 226.200 в 2015 году.
За тот же период население Ширакской области сократилось на 5800 человек. Население региона в 2015 году составляло 243.200 человек, а в 2017 году - 237.400 человек.
За 2 годанаселение в этих областях уменьшилось на 3% и 2,3% соответственно.
По состоянию на 1 июля 2017 года, численность постоянного населения Армении составляла 2 979 900 человек.
Самое значимое
Расположенные в юго-восточной части Армении, в старинном винодельческом районе, эти виноградники были выращены четырьмя поколениями армян
Как рассказал в беседе с PanARMENIAN.Net сам Ваан, идея производить содовую, которую можно будет использовать в коктейлях, пришла ему еще давно, так как сам он работает в барной индустрии
Как сообщила Социал-демократическая партия Эстонии, которая ранее инициировала в столичном парламенте соответствующий законопроект, установкой памятника займется специально созданная комиссия
«Конечно, спустя более 2000 лет после Ксенофонта многое изменилось, и, к несчастью пива, в регионе наиболее сосредоточены на истории виноделия, которая намного лучше документирована»,- говорится в статье
Partner news
Последние новости
Саргсян: Ожидания от вступления Армении в ЕАЭС были больше По его словам, говорить о правильности вступления Армении в ЕАЭС не приходится, «и результаты об этом говорят»
В Тбилиси 18 ноября откроется первый магазин H&M Шведская компания H&M (Hennes & Mauritz) является крупнейшей в Европе розничной сетью по торговле одеждой
Venezia Eventi: Армяне всегда опережали время Издание отмечает, что около 60% армянского художественного и культурного наследия было разрушено и сожжено в период между Геноцидом армян в Османской империи 1915 года и революцией в России
Карапетян: Бизнес-среда в Армении улучшилась По его словам, об улучшении бизнес-среды говорят как предприниматели, так и иностранные дипломаты, которые защищают бизнес-интересы своих стран