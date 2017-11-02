Население Армении за 9 месяцев сократилось на 14.000 человек

PanARMENIAN.Net - За первые девять месяцев 2017 года численность постоянного населения Армении сократилась на 0,4% до 2.979.600 человек, тогда как за тот же период 2016 года она составляла 2.993.900 человек. Об этом сообщает Нацстатслужба РА.

По сравнению с 2015 годом численность населения Армении в 2017 году снизилась на 0,8%. Особенно сильно сократилось населения Лорийской и Ширакской областей.Население Лори за два года сократилось на 6900 человек, достигнув 219.300 в 2017 году по сравнению с 226.200 в 2015 году.

За тот же период население Ширакской области сократилось на 5800 человек. Население региона в 2015 году составляло 243.200 человек, а в 2017 году - 237.400 человек.

За 2 годанаселение в этих областях уменьшилось на 3% и 2,3% соответственно.

По состоянию на 1 июля 2017 года, численность постоянного населения Армении составляла 2 979 900 человек.