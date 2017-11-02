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Трамп: Нью-йоркского террориста нужно приговорить к смертной казни

Трамп: Нью-йоркского террориста нужно приговорить к смертной казни
2 ноября 2017 - 13:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп заявил, что обвиняемый по делу о теракте в Нью-Йорке уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, жертвами которого стали восемь человек, заслуживает смертной казни. Об этом президент написал в своем Twitter.

«Нью-йоркский террорист был рад, когда просил повесить флаг ИГ в своей больничной палате. Он убил восемь человек, сильно ранил двенадцать. Его нужно приговорить к смертной казни!» - написал глава Белого дома.

По данным следствия, Саипов на арендованном автомобиле наехал на толпу пешеходов и велосипедистов в Нижнем Манхэттене. Шесть человек скончались на месте происшествия, еще два - в больницах. Как минимум 11 человек были ранены. Сайфулло Саипов выбежал из автомобиля, но был ранен полицейскими, а затем задержан.

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Запись Дональда Трампа в Twitter
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