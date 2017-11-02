Главы МИД Армении и Азербайджана могут встретиться 16 ноября в Москве
2 ноября 2017 - 13:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян может втретиться со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым 16 ноября в Москве в рамках переговоров с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом глава азербайджанского внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции по итогам встречи с руководителем МИД Черногории Срджаном Дармановичем.
Мамедъяров отметил, что встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ 16 ноября в Москве. По его словам, 15 ноября в Москву прибудут с визитом президент Армении Серж Саргсян и глава МИД РА, и встреча с Налбандяном может состояться в рамках переговоров с сопредседателями МГ ОБСЕ, пишет haqqin.az.
Мамедъяров сказал, что вопрос о встрече с сопредседателями МГ ОБСЕ в Москве он обсуждал в Тегеране с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Министр обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), командующий Армией обороны НКР, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян 24 октября принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. В ходе встречи обсуждалась напряженная обстановка, сложившаяся в предыдущие дни на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск. В частности Мнацаканян представил Каспршику доказательства применения ВС Азербайджана ПТРК «Спайк» и минометов.
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Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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