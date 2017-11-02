Nike стал самым дорогим спортивным брендом в 2017 году по версии Forbes

PanARMENIAN.Net - В 2017 году самым дорогим спортивным брендом по версии Forbes стал Nike. Цена бренда, то есть сумма, на которую оценочная стоимость компании превышает среднюю по рынку, составила 29,6 миллиарда долларов. Об этом говорится в рейтинге журнала.

Впервые Forbes составил рейтинг спортивных брендов в 2007-м. Тогда Nike, оцененный в $5,6 млрд, занимал второе место в бизнес-списке, а доля американской компании на мировом рынке кроссовок составляла 31% — больше, чем у Adidas, Puma и Reebok вместе взятых. С тех пор бренд подорожал с учетом инфляции почти в 4 раза и стал абсолютным лидером индустрии.

Занимающий в рейтинге-2017 второе место телеканал ESPN ($15,8 млрд) второй год подряд теряет подписчиков, что негативно влияет на его доход и снижает стоимость бренда. Зато немецкая компания Adidas ($7,9 млрд), главный соперник Nike на рынке спортивной экипировки, за год повысила цену своего бренда на 12,9% — во многом благодаря суперуспеху обувной линейки Канье Уэста.

Далее в списке идет Sky Sports стоимостью 5,5 миллиардов долларов, Under Armour — 4,4 миллиарда долларов, бейсбольный бренд MLB Advanced Media — 2,4 миллиарда долларов. На седьмой строчке — UFC, цена которого составляет два миллиарда долларов.

Восьмое место заняла самая дорогая для потребителя и при этом самая популярная региональная телесеть YES Network, стоимость бренда — 1,4 миллиарда долларов.

Reebok стоимостью 800 миллионов долларов оказался на девятой позиции рейтинга. Десятое место в рейтинге занимает кабельная и спутниковая телесеть NESN, принадлежащая владельцам бейсбольного клуба «Бостон Ред Сокс», хоккейной команды «Бостон Брюинз» и футбольного «Ливерпуля».

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