Курс биткоина установил новый рекорд в $7000
2 ноября 2017 - 14:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Курс биткоина, самой известной криптовалюты, 2 ноября превысил $7000, установив новый исторический рекорд. По данным Coinmarketcap, по состоянию на 11:10 (по Еревану) биткоин стоил $7008, подорожав за 24 часа на 9,5%. Его общая капитализация превысила $116 млрд.
Эксперты связывают это движение в первую очередь с новостями о планах запуска фьючерсов на биткоин. Вечером 31 октября чикагская биржа CME Group, крупнейшая в мире площадка по торговле деривативами, заявила о планах запустить фьючерсы на биткоин к концу года, пишет РБК.
Создание фьючерсов на биткоин — это ключевой шаг в открытии возможностей по торговле криптовалютой для институциональных инвесторов, у которых в настоящее время мало таких возможностей, отмечает аналитик венчурного фонда Blockchain Capital Спенсер Богарт, слова которого приводит Bloomberg. Создание фьючерсов на биткоин должно облегчить создание биржевых фондов (ETF) на основе этого цифрового актива, отмечают эксперты.
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