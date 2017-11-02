Определено слово года
2 ноября 2017 - 15:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Британское издательство HarperCollins, выпускающее толковый словарь английского языка Collins English Dictionary, определило слово года. Об этом сообщается 2 ноября на сайте компании.
Награду Word of the Year получило словосочетание fake news («фейк ньюс»), буквально обозначающее «поддельные новости». Collins English Dictionary определяет fake news как «ложную, часто сенсационную информацию, распространяемую под видом новости», пишет Lenta.ru.
Частота использования данного выражения с 2016 по 2017 год выросла на 365 процентов, что связывается с высказываниями президента США Дональда Трампа.
В 2016-м словом года стало сокращение Brexit («Брексит»), обозначающее выход Великобритании из Европейского союза.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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