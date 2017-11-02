Tesla признала проблемы с производством Model 3
2 ноября 2017 - 18:54 AMT
PanARMENIAN.Net - По итогам работы в период с августа по октябрь Tesla зафиксировала убытки в размере 671 миллиона долларов. За аналогичный период прошлого года прибыль составила 22 миллиона долларов. Это самые крупные ежеквартальные потери компании Илона Маска.
В компании объяснили рекордные потери сложностями, с которыми сопряжено производство нового электрокара Model 3. Автопроизводитель обещал выпустить к декабрю 20 тысяч этих машин, но на начало октября было собрано только 260 Model 3, пишет Lenta.ru со ссылкой на Automotive News.
Рост производства новой модели ограничен возможностями производства аккумуляторных батарей на заводе Gigafactory в Неваде. В Tesla намерены решить эту проблему в течение ближайших месяцев с таким расчетом, чтобы к марту 2018 года довести производство Model 3 до 5 тысяч единиц в неделю.
Компания Илона Маска в первом квартале 2017 года установила рекорд, увеличив продажи электрокаров в мире на 69 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца электрокарами Tesla обзавелись 25 тысяч покупателей. В том числе 13,45 тысячи приобрели седаны Model S и 11,55 тысячи — кроссоверы Model X.
В середине октября Tesla объявила о добровольном отзыве 11 тысяч Model X. Во время тестирования автомобилей обнаружили нарушения в отладке кабеля, которые создают риск того, что во время ДТП спинка левого сиденья заднего ряда может сложиться вперед.
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