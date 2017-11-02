В Тбилиси 18 ноября откроется первый магазин H&M

PanARMENIAN.Net - Первый магазин бренда H&M откроется в Тбилиси 18 ноября в новом торговом центре «Галерея Тбилиси». Магазин займет три этажа и расположится на 3000 квадратных метрах.

Шведская компания H&M (Hennes & Mauritz) является крупнейшей в Европе розничной сетью по торговле одеждой. Штаб-квартира компании расположена в Стокгольме и в Нью-Йорке.

«Мы очень рады, что открываем в Грузии первый магазин. С нетерпением ждем 18 ноября, когда грузинские покупатели откроют двери «Галереи Тбилиси» и зайдут в H&M. Мы надеемся, что наш разнообразный выбор и вдохновляющая продукция, которая помогает создавать персональный стиль, превысит все ожидания», – заявила Клаудия Освальд, региональный менеджер H&M в Австрии, Хорватии, Сербии, Словакии и Грузии, пишет «Новости-Грузия».

Построенный на месте снесенного здания бывшего тбилисского универмага современный торговый центр «Галерея Тбилиси» расположен по адресу проспект Руставели N2/4. В нем будет представлено более 90 местных и международных брендов.