В Тбилиси 18 ноября откроется первый магазин H&M
2 ноября 2017 - 18:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Первый магазин бренда H&M откроется в Тбилиси 18 ноября в новом торговом центре «Галерея Тбилиси». Магазин займет три этажа и расположится на 3000 квадратных метрах.
Шведская компания H&M (Hennes & Mauritz) является крупнейшей в Европе розничной сетью по торговле одеждой. Штаб-квартира компании расположена в Стокгольме и в Нью-Йорке.
«Мы очень рады, что открываем в Грузии первый магазин. С нетерпением ждем 18 ноября, когда грузинские покупатели откроют двери «Галереи Тбилиси» и зайдут в H&M. Мы надеемся, что наш разнообразный выбор и вдохновляющая продукция, которая помогает создавать персональный стиль, превысит все ожидания», – заявила Клаудия Освальд, региональный менеджер H&M в Австрии, Хорватии, Сербии, Словакии и Грузии, пишет «Новости-Грузия».
Построенный на месте снесенного здания бывшего тбилисского универмага современный торговый центр «Галерея Тбилиси» расположен по адресу проспект Руставели N2/4. В нем будет представлено более 90 местных и международных брендов.
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