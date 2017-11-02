Саргсян: Ожидания от вступления Армении в ЕАЭС были больше

PanARMENIAN.Net - Ожидания от вступления Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) были больше. Такое заявление сделал президент Армении Серж Саргсян в эксклюзивном интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу.

«Конечно, ожидания были больше. Та ситуация, которая сложилась в мировой экономике, в российской, снизила ожидаемый эффект от нашего членства в Евразийском союзе. Но, в любом случае, эффект очевиден»,- отметил он.

По его словам,говорить о правильности вступления Армении в ЕАЭС не приходится, «и результаты об этом говорят».

«Мы сделали правильный выбор, первые результаты мы видим. Во-первых, начиная с 2016 года экономическая ситуация у нас стабилизировалась. Был маленький, но все же рост. За восемь месяцев этого года мы имеем около 5% роста ВВП. В прошлом году у нас был большой прирост поставок экспортных товаров как в Россию, так и на рынки стран ЕАЭС, и по результатам восьми месяцев 2017-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы имеем здесь прирост чуть больше 34%, взаимный товарооборот стран — членов ЕАЭС с третьими странами вырос более чем на 25%»,- заявил президент.

Он такжекоснулся намеченного к подписанию в ноябре Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.

«Это соглашение за последний месяц вполне объективно комментируется в российской прессе. Там все очень подробно описывается. По сути, это углубление сотрудничества с ЕС. В первую очередь – модернизация нашего общества. Там эффективное управление, права человека; экономики почти не касается. Я говорю «почти», потому что там, на самом деле, есть пункт, согласно которому обязательства по этому соглашению ни в коей мере не могут противоречить обязательствам, которые ранее взяла на себя Армения», – сказал глава армянского государства.

«Не могут противоречить обязательствам по другим интеграционным объединениям. То есть там противоречий не может быть. В нашей стране будут действовать те законы, те соглашения, договоры, которые мы подписываем в рамках Евразийского экономического союза. Ведь существенной разницы нет. Россия – член ВТО, мы – член ВТО, Казахстан, Киргизия – тоже. В конце концов, я думаю, Евразийский экономический союз придет к тому, что будет действовать по правилам Всемирной торговой организации, по тем правилам, по которым сейчас работают европейцы. Там, конечно, есть и другие моменты: технические правила, многое другое... Но ничего противоречащего ЕАЭС нет», – подчеркнул президент Армении.

21 марта 2017 года Армения и ЕС парафировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. На пресс-конференции 6 сентября руководитель делегации Европейского союза в РА, посол Петр Свитальский заявил, что подготовительные работы по новому рамочному соглашению между Арменией и ЕС проходят в естественном режиме. «Все идет своим чередом. Люди усердно работают, чтобы соглашение было подписано уже в ноябре. Мы подготавливаем все, чтобы данный документ был подписан в ходе предстоящего в Брюсселе саммита Восточного партнерства», – отметил посол.