В Армении скончался участник теракта в парламенте Эдик Григорян
3 ноября 2017 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь на 3 ноября в УИУ Нубарашен скончался один из участников террористического акта 27 октября Эдик Григорян. Информацию подтвердил начальник по связям с общественностью УИУ Гор Глечян, сообщает сайт «Журналисты во имя прав человека».
Григорян ночью жаловался на боли в районе сердца, в связи с чем вызвали скорую помощь и переместили его в медицинский центр Эребуни, где и была зафиксирована его биологическая смерть.По данным источника, два года назад Григорян перенес операцию на сердце.
В 2017 году исполнилась 18-я годовщина дня, когда в Национальном собрании РА прозвучали выстрелы.27 октября 1999 года на последнем заседании трехдневного заседания Национального Собрания во время вопросов и ответов НС – правительство в зал заседаний парламента ворвались пять вооруженных лиц и открыли огонь по депутатам парламента и членам правительства. Погибли председатель НС Карен Демирчян, премьер-министр Вазген Саргсян, заместители председателя НС Юрий Бахшян и Рубен Мироян, депутаты Микаел Котанян, Генрих Абраамян, Арменак Арменакян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян.
Суд над террористами длился с 2001 по 2003 год. К пожизненному заключению были приговорены шестеро террористов, в том числе главарь группы, в прошлом журналист Наири Унанян, его брат Карен Унанян, их дядя Врам Галстян, а также Дереник Беджанян, Эдик Григорян и Ашот Князян. Еще один член группы, Гамлет Степанян был приговорен к 14 годам лишения свободы.
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