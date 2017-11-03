Каладзе решил убрать «желтые» автобусы из Тбилиси

PanARMENIAN.Net - Избранный мэр Тбилиси Каха Каладзе стал пассажиром еще одного вида общественного транспорта - «желтого» автобуса. В результате мэр зааявил, что нужно как можно быстрее заменить эти автобуды.

На автобусе Каладзе доехал до окраинного района - Диди Дигоми, где расположена автобусная база. Здесь новый мэр встретился с представителями нынешнего руководства столичной администрации и обсудил с ними ситуацию с общественным транспортом, пишет «Грузия-Online».

«Мы осмотрели автобазу. Вообще обновление транспорта будет одним из наших приоритетов. Мы должны сделать общественный транспорт не только комфортным, но и популярным», - заявил Каладзе..

Автобусы украинской марки «Богдан» и японской компании Isuzo более 10 лет назад стали использоваться в Тбилиси в качестве общественного транспорта. С 2016 года их поэтапно заменяют на автобусы компании MAN, которые мэрия приобрела на средства Евросоюза.