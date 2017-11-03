Кочарян: Препятствий для подписания соглашения Армении с ЕС нет

PanARMENIAN.Net - Для подписания 24 ноября соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС нет каких-либо препятствий. Об этом заявил в парламенте замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

«Нет каких-либо проблем или препятствий, которые могли бы помешать подписанию документа 24 ноября», - сказал Кочарян, пишет Aysor.am.

Ранеепрезидент Армении Серж Саргсян в эксклюзивном интервью Business FM коснулся намеченного к подписанию в ноябре Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.

«Это соглашение за последний месяц вполне объективно комментируется в российской прессе. Там все очень подробно описывается. По сути, это углубление сотрудничества с ЕС. В первую очередь – модернизация нашего общества. Там эффективное управление, права человека; экономики почти не касается. Я говорю «почти», потому что там, на самом деле, есть пункт, согласно которому обязательства по этому соглашению ни в коей мере не могут противоречить обязательствам, которые ранее взяла на себя Армения», – сказал глава армянского государства.

21 марта 2017 года Армения и ЕС парафировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. На пресс-конференции 6 сентября руководитель делегации Европейского союза в РА, посол Петр Свитальский заявил, что подготовительные работы по новому рамочному соглашению между Арменией и ЕС проходят в естественном режиме. «Все идет своим чередом. Люди усердно работают, чтобы соглашение было подписано уже в ноябре. Мы подготавливаем все, чтобы данный документ был подписан в ходе предстоящего в Брюсселе саммита Восточного партнерства», – отметил посол.