Бизнес-школа «Сколково» едет в Армению: Запланировано выступление Рубена Варданяна

PanARMENIAN.Net - Московская школа управления СКОЛКОВО приедет в Армению. 7 ноября бизнес-школа организует презентацию своей программы и встречу с партнером-учредителем, заместителем председателя международного попечительского совета Московской школы управления СКОЛКОВО, социальным инвестором и предпринимателем Рубеном Варданяном.

Мероприятие состоится 7 ноября в 18:00 по местному времени в ереванском Центре искусств Гафесчяна.

В рамках встречи Варданян поделится с участниками своим личным опытом, расскажет о важности бизнес-образования и о том, как это влияет на развитие экономики в целом.

На сайте СКОЛКОВО отмечается, что бизнес-школа также подготовила для участников мероприятия интерактивную презентацию, которая расскажет о программе и даст участникам для решения бизнес-кейс, основанный на одном из благотворительных проектов Варданяна.

Совместно с Андреем Шапенко, профессором бизнес-практики Московской школы управления СКОЛКОВО, участники разберут проект «Возрождение Татева», направленный на реконструкцию Татевского монастырского комплекса, повышения уровня жизни местного населения и развитие туристической инфраструктуры.

Решение бизнес-кейса участники представят Рубену Варданяну и выпускникам бизнес-школы СКОЛКОВО.