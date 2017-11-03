Бизнес-школа «Сколково» едет в Армению: Запланировано выступление Рубена Варданяна
3 ноября 2017 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Московская школа управления СКОЛКОВО приедет в Армению. 7 ноября бизнес-школа организует презентацию своей программы и встречу с партнером-учредителем, заместителем председателя международного попечительского совета Московской школы управления СКОЛКОВО, социальным инвестором и предпринимателем Рубеном Варданяном.
Мероприятие состоится 7 ноября в 18:00 по местному времени в ереванском Центре искусств Гафесчяна.
В рамках встречи Варданян поделится с участниками своим личным опытом, расскажет о важности бизнес-образования и о том, как это влияет на развитие экономики в целом.
На сайте СКОЛКОВО отмечается, что бизнес-школа также подготовила для участников мероприятия интерактивную презентацию, которая расскажет о программе и даст участникам для решения бизнес-кейс, основанный на одном из благотворительных проектов Варданяна.
Совместно с Андреем Шапенко, профессором бизнес-практики Московской школы управления СКОЛКОВО, участники разберут проект «Возрождение Татева», направленный на реконструкцию Татевского монастырского комплекса, повышения уровня жизни местного населения и развитие туристической инфраструктуры.
Решение бизнес-кейса участники представят Рубену Варданяну и выпускникам бизнес-школы СКОЛКОВО.
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