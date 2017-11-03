CNN Greece снял документальный фильм о Карабахе

PanARMENIAN.Net - Греческая служба CNN сняла 26-минутный документальный фильм о Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) и карабахском конфликте.

«Арцах много лет живет в войне и мире»,- рассказывает фильм.

В фильме Арцах представлен со стороны журналистов и историй молодых людей, а также представлена деятельность международной неправительственной организации HALO Trust по разминированию территории Карабаха. В центре фильма находятся военнослужащие Мартакертской передовой.

Фильм также включает интервью с президентом Арцаха Бако Саакяном, спикером парламента Ашотом Гуляном, министрами обороны Армении и НКР Вигена Саркисяном и Левоном Мнацаканяном.