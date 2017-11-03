CNN Greece снял документальный фильм о Карабахе (видео)
3 ноября 2017 - 17:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Греческая служба CNN сняла 26-минутный документальный фильм о Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) и карабахском конфликте.
«Арцах много лет живет в войне и мире»,- рассказывает фильм.
В фильме Арцах представлен со стороны журналистов и историй молодых людей, а также представлена деятельность международной неправительственной организации HALO Trust по разминированию территории Карабаха. В центре фильма находятся военнослужащие Мартакертской передовой.
Фильм также включает интервью с президентом Арцаха Бако Саакяном, спикером парламента Ашотом Гуляном, министрами обороны Армении и НКР Вигена Саркисяном и Левоном Мнацаканяном.
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«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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