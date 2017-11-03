Армения может иметь от 3 до 7 участников на зимних Олимпийских играх
3 ноября 2017 - 13:46 AMT
PanARMENIAN.Net - На 23-х зимних Олимпийских играх Армения может иметь от 3 до 7 участников. Армения сможет принять участие в двух видах спорта из семи - лыжном спорте и фигурном катании.
До старта зимних Олимпийских игр в Южной Корее остается 98 дней. В Пхенчхане-2018 несколько тысяч спортсменов поборются в 15 дисциплинах семи видов спорта: фигурное катание, керлинг, лыжный спорт, биатлон, хоккей, бобслей, санный спорт.
Лыжник Сергей Микаелян почти гарантировал свое участие на Олимпийских играх. На данный момент он 299-й в рейтинговой таблице, а для получения путевки Сергею нужно быть в числе 300 лучших. Он своим рейтингом открывает дверь Олимпийских игр также для товарищей по команде, отмечает пресс-служба НОКА.
Микаела Микаеляна от Пхёнчхана-2018 отделяет несколько шагов. Его очки должны составлять меньше 100, минимум, 99. Сейчас у Микаела 105 очков.
В данный момент со 115 очками к олимпийскому рейтингу близок также Тадевос Погосян.
В случае с женской сборной по лыжным гонкам есть надежда на «белую карту» - разрешение на участие одного спортсмена. Возможна еще одна путевка в горнолыжном спорте.
Для подтверждения участия в Пхёнчхане-2018 в распоряжении армянских лыжников есть несколько рейтинговых соревнований. 20 января Международная федерация лыжного спорта объявит имена спортсменов, завоевавших путевки.
В фигурном катании дела обстоят сложнее. На чемпионатах мира, Европы и международных турнирах армянским фигуристам не удалось завоевать олимпийский рейтинг. После состоявшегося недавно в Германии рейтингового турнира президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян отметила, что армянских спортсменов попросту не пустили на Олимпийские игры.
Фигуристка Анастасия Галустян и танцевальная пара Тина Карапетян/Симон Пру-Сенекал считаются первыми запасными. Они смогут выступить в Пхёнчхане-2018, если кто-то из обладателей путевок по той или иной причине не сможет участвовать.
Самое значимое
Продолжает возглавлять рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен (2837). Представитель США Фабиано Каруана (2799) поднялся на третье место
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Редактор Vogue возглавила список самых влиятельных женщин в СМИ по версии Forbes Также в список вошли певицы Бейонсе и Тейлор Свифт, писательница Джоан Роулинг и глава российского новостного канала RT Маргарита Симоньян
Лапшин: План Азербайджана по обмену на диверсантов выбесил Лаврова, и Баку был послан лесом По его словам, Азербайджан пытался шантажировать Россию тем, что содействие в переговорах с Арменией о выдаче двух диверсантов ускорит освобождение блогера Александра Лапшина
Имена около 600 армян отправят на Марс в 2018 году Среди участников акции 590 армян, которые успели зарегестрироваться на сайте NASA в рамках данной акции и отправить свои данные
«Было круто»: «Sputnik Кыргызстан» рассказал об архитектуре, полицейских и сервисе в Ереване «Показатели ДТП в Армении едва ли не самые низкие среди стран Содружества»,- отмечает журналист