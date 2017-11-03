Армения может иметь от 3 до 7 участников на зимних Олимпийских играх

PanARMENIAN.Net - На 23-х зимних Олимпийских играх Армения может иметь от 3 до 7 участников. Армения сможет принять участие в двух видах спорта из семи - лыжном спорте и фигурном катании.

До старта зимних Олимпийских игр в Южной Корее остается 98 дней. В Пхенчхане-2018 несколько тысяч спортсменов поборются в 15 дисциплинах семи видов спорта: фигурное катание, керлинг, лыжный спорт, биатлон, хоккей, бобслей, санный спорт.

Лыжник Сергей Микаелян почти гарантировал свое участие на Олимпийских играх. На данный момент он 299-й в рейтинговой таблице, а для получения путевки Сергею нужно быть в числе 300 лучших. Он своим рейтингом открывает дверь Олимпийских игр также для товарищей по команде, отмечает пресс-служба НОКА.

Микаела Микаеляна от Пхёнчхана-2018 отделяет несколько шагов. Его очки должны составлять меньше 100, минимум, 99. Сейчас у Микаела 105 очков.

В данный момент со 115 очками к олимпийскому рейтингу близок также Тадевос Погосян.

В случае с женской сборной по лыжным гонкам есть надежда на «белую карту» - разрешение на участие одного спортсмена. Возможна еще одна путевка в горнолыжном спорте.

Для подтверждения участия в Пхёнчхане-2018 в распоряжении армянских лыжников есть несколько рейтинговых соревнований. 20 января Международная федерация лыжного спорта объявит имена спортсменов, завоевавших путевки.

В фигурном катании дела обстоят сложнее. На чемпионатах мира, Европы и международных турнирах армянским фигуристам не удалось завоевать олимпийский рейтинг. После состоявшегося недавно в Германии рейтингового турнира президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян отметила, что армянских спортсменов попросту не пустили на Олимпийские игры.

Фигуристка Анастасия Галустян и танцевальная пара Тина Карапетян/Симон Пру-Сенекал считаются первыми запасными. Они смогут выступить в Пхёнчхане-2018, если кто-то из обладателей путевок по той или иной причине не сможет участвовать.