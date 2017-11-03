// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Армения может иметь от 3 до 7 участников на зимних Олимпийских играх

Армения может иметь от 3 до 7 участников на зимних Олимпийских играх
3 ноября 2017 - 13:46 AMT

PanARMENIAN.Net - На 23-х зимних Олимпийских играх Армения может иметь от 3 до 7 участников. Армения сможет принять участие в двух видах спорта из семи - лыжном спорте и фигурном катании.

До старта зимних Олимпийских игр в Южной Корее остается 98 дней. В Пхенчхане-2018 несколько тысяч спортсменов поборются в 15 дисциплинах семи видов спорта: фигурное катание, керлинг, лыжный спорт, биатлон, хоккей, бобслей, санный спорт.

Лыжник Сергей Микаелян почти гарантировал свое участие на Олимпийских играх. На данный момент он 299-й в рейтинговой таблице, а для получения путевки Сергею нужно быть в числе 300 лучших. Он своим рейтингом открывает дверь Олимпийских игр также для товарищей по команде, отмечает пресс-служба НОКА.

Микаела Микаеляна от Пхёнчхана-2018 отделяет несколько шагов. Его очки должны составлять меньше 100, минимум, 99. Сейчас у Микаела 105 очков.

В данный момент со 115 очками к олимпийскому рейтингу близок также Тадевос Погосян.

В случае с женской сборной по лыжным гонкам есть надежда на «белую карту» - разрешение на участие одного спортсмена. Возможна еще одна путевка в горнолыжном спорте.

Для подтверждения участия в Пхёнчхане-2018 в распоряжении армянских лыжников есть несколько рейтинговых соревнований. 20 января Международная федерация лыжного спорта объявит имена спортсменов, завоевавших путевки.

В фигурном катании дела обстоят сложнее. На чемпионатах мира, Европы и международных турнирах армянским фигуристам не удалось завоевать олимпийский рейтинг. После состоявшегося недавно в Германии рейтингового турнира президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян отметила, что армянских спортсменов попросту не пустили на Олимпийские игры.

Фигуристка Анастасия Галустян и танцевальная пара Тина Карапетян/Симон Пру-Сенекал считаются первыми запасными. Они смогут выступить в Пхёнчхане-2018, если кто-то из обладателей путевок по той или иной причине не сможет участвовать.

 Самое значимое
Левон Аронян сохранил вторую позицию в рейтинге ФИДЕЛевон Аронян сохранил вторую позицию в рейтинге ФИДЕ
Продолжает возглавлять рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен (2837). Представитель США Фабиано Каруана (2799) поднялся на третье место
Скоулс раскритиковал игру Мхитаряна против «Бенфики»Скоулс раскритиковал игру Мхитаряна против «Бенфики»
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Армения завоевала 2 бронзы и 1 серебро в первый день ЧМ по самбоАрмения завоевала 2 бронзы и 1 серебро в первый день ЧМ по самбо
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Оуэн: Мхитарян демонстрирует свою исключительность
MEN: Мхитарян нуждается в поддержке Моуринью
Аронян вновь сыграл вничью с Лижэнем в финале Кубка мира по шахматам: Все решит тай-брейк
Sportskeeda: Мхитарян стал опорой «Манчестер Юнайтед»
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Редактор Vogue возглавила список самых влиятельных женщин в СМИ по версии Forbes Также в список вошли певицы Бейонсе и Тейлор Свифт, писательница Джоан Роулинг и глава российского новостного канала RT Маргарита Симоньян
Лапшин: План Азербайджана по обмену на диверсантов выбесил Лаврова, и Баку был послан лесом По его словам, Азербайджан пытался шантажировать Россию тем, что содействие в переговорах с Арменией о выдаче двух диверсантов ускорит освобождение блогера Александра Лапшина
Имена около 600 армян отправят на Марс в 2018 году Среди участников акции 590 армян, которые успели зарегестрироваться на сайте NASA в рамках данной акции и отправить свои данные
«Было круто»: «Sputnik Кыргызстан» рассказал об архитектуре, полицейских и сервисе в Ереване «Показатели ДТП в Армении едва ли не самые низкие среди стран Содружества»,- отмечает журналист