Тигран Саркисян: Взаимная торговля между странами ЕАЭС растет

PanARMENIAN.Net - Усиление приграничного и межрегионального сотрудничества между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) все в большей степени становится трендом евразийской интеграции. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, открывая Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии» совместно с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом.

«Мы с радостью отмечаем, что взаимная торговля между странами Союза растет, а приграничные регионы демонстрируют все более высокую привлекательность для иностранных инвесторов»,- заявил Саркисян.

По его словам, наднациональное право в странах ЕАЭС способствует формированию более совершенной юрисдикции и регулированию в разных отраслях. У граждан Союза появилась возможность без квот и разрешений свободно жить, учиться и работать в любом государстве-члене, получать бесплатную скорую медицинскую помощь и т.д. Одним из решающих факторов, обеспечивающих эффективность межрегиональных отношений, также является транспортно-инфраструктурная интеграция. В Союзе реализуется согласованная транспортная политика, «дорожная карта» по которой на 2018–2020 годы принята в ходе последнего заседания глав правительств.

В числе стратегических задач ЕАЭС – реализация цифровой повестки Союза, которую утвердили президенты государств-членов 11 октября в Сочи. Евразийская экономическая комиссия будет отбирать цифровые интеграционные проекты и участвовать в последующей работе над ними.

«Мы также намерены активизировать работу по созданию совместных компаний в реальном секторе экономики, которые смогут формировать и продвигать евразийские бренды, – подчеркнул Саркисян – Мы надеемся, что регионы стран Союза станут драйверами запуска совместных проектов и продвижения по всем стратегическим задачам интеграции».

В рамках визита в Оренбург Тигран Саркисян также выступил с лекцией перед студентами Оренбургского государственного университета. Он рассказал о значении и целях евразийской интеграции, ее влиянии на экономики стран-участниц, о том, как ЕАЭС выстраивает торговые связи с третьими странами, и заявил о необходимости развития цифровой повестки Союза. Кроме того, Председатель Коллегии ЕЭК вместе с главами регионов стран ЕАЭС, в том числе Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, посетил ряд предприятий Оренбургской области, которые наладили поставки своих товаров в другие государства ЕАЭС.