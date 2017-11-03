Продажи iPhone X принесут Apple рекордную прибыль
3 ноября 2017 - 18:25 AMT
PanARMENIAN.Net - 3 ноября в более чем пятидесяти странах «первой волны» поступил в продажу новый флагман Apple iPhone X.
Это самый дорогой смартфон, в США он стоит от 999 долларов, в Германии – от 1149 евро, в России – от 80 000 рублей. Сотни человек в Нью-Йорке, Берлине, Москве, Пекине выстроились в очередях, чтобы стать первыми счастливыми обладателями нового гаджета.
Накануне старта продаж iPhone X Apple опубликовала отчетность за четвертый квартал своего финансового года. Выручка компании за июль-сентябрь 2017 года составила 52,6 миллиарда долларов, почти на 2 миллиарда превысив ожидания экспертов и увеличившись по сравнению с прошлым годом на 12 процентных пунктов. Главный вклад сделали продажи iPhone - 46,7 миллиона айфонов были проданы за 28,8 миллиарда долларов, пишет Deutsche Welle.
В Apple рассчитывают, что первый квартал финансового 2018 года будет еще более впечатляющим благодаря ожидаемому скачку спроса на iPhone X. Аналитики прогнозируют выручку в октябре-декабре от 84 до 87 миллиарда долларов. В последние три месяца 2016 года компания заработала 78,4 миллиарда долларов, что стало для нее историческим максимумом квартальной прибыли.
Предыдущие модели - Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus появились на рынке 22 сентября. Скептики опасались, что многие пользователи не будут покупать эти смартфоны в ожидании новой версии. Однако, как заявил шеф концерна Тим Кук, оба варианта iPhone 8 стали самыми покупаемыми моделями квартала.
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