Джигарханян попросил власти оградить его и театр от «аферистов»

PanARMENIAN.Net - Актер, режиссер и худрук театра под своим руководством Армен Джигарханян обратился с официальным письмом в Департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра «от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива».

В письме за подписью Джигарханяна сообщается что «группа лиц, которая не имеет право представлять театр», собирается дать пресс-конференцию и распространить заведомо ложную информацию, пишет РИА Новости.

«Наш театр в последнее время оказался в эпицентре скандала по вине его бывшего директора (Виталины Цымбалюк-Романовской – ред.). Несмотря на то, что театр находится в ведении Департамента культуры города Москвы, мнение о его создателе и руководителе на анонсированной пресс-конференции будут озвучивать сомнительные лица. Настоятельно прошу оградить меня и артистов театра, от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива», — говорится в письме Джигарханяна.

Ранее 82-летний Джигарханян, который 10 октября поступил на лечение в 57-ю горбольницу Москвы (его состояние оценивалось как средней тяжести), заявил, что не готов простить свою супругу, 38-летнюю Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, причинила ему много боли. Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и намерена начать бракоразводный процесс.

На пресс-конференции, о которой говорится в письме Джигарханяна, в числе спикеров заявлены пресс-секретарь, заведующая литературной частью театра Наталия Корнеева и официальный представитель жены Армена Джигарханяна Элина Мазур.