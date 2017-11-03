«Было круто»: «Sputnik Кыргызстан» рассказал об архитектуре, полицейских и сервисе в Ереване
3 ноября 2017 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Журналист и колумнист «Sputnik Кыргызстан» Алимджан Валиев побывал в Ереване - одном из древнейших городов мира, и поделился впечатлениями. Вместе с группой журналистов он приехал в Ереван освещать заседание Межправсовета ЕАЭС.
Особенно журналисту понравилось обслуживание в Ереване: «В уютном кафе в центре Еревана нас обслуживал дородный официант Армен. Рассказывал о достопримечательностях и местной жизни, порекомендовал самые вкусные, на его взгляд, блюда и напитки. Пожилой таксист, узнав, что везет гостей из Средней Азии, решил подарить одной журналистке бутылку хорошего коньяка».
Также Валиева немало удивило поведение патрульных.
«Запомнился случай, когда молодой турист решил перейти дорогу в двух метрах от «зебры». Его остановил свист полицейского. Я думал, за этим последует грубое требование не нарушать ПДД, но реакция правоохранителя была иной: он улыбнулся пешеходу и очень вежливо по-английски (!) попросил перейти улицу в положенном месте. Можете мне не верить, но за сутки я увидел только два дорожных нарушения. Первое — этот случай с полицейским, а второе — когда нашу маршрутку подрезал наглый таксист. И все!»- пишет журналист.
Он отметил, что на улицах Еревана очень мало полицейских, потому что в городе работают камеры для фиксирования нарушений и приборы для измерения скорости автотранспорта.
«Все было классно! Красивая архитектура, зеленые улицы, приятные люди, отличный сервис… Передаю привет всем жителям Армении! Очень хочу побывать там снова. Рекомендую и вам»,- заключает автор статьи.
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Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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