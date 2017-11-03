Редактор Vogue возглавила список самых влиятельных женщин в СМИ по версии Forbes

PanARMENIAN.Net - Главный редактор журнала Vogue Анна Винтур признана журналом Forbes наиболее влиятельной женщиной в развлекательной индустрии и масс-медиа.

Анна Винтур руководит американским изданием Vogue с 1988 года и является арт-директором издательской компании Conde Nast. В 2008 году она стала кавалером Ордена Британской империи.

Forbes составляет свой ежегодный список, учитывая доход каждой конкретной персоны, число упоминаний этого имени в СМИ и реноме в целом.

В списке 15-ти наиболее влиятельных женщин индустрии 2-е место заняла Бонни Хаммер, председатель NBCUniversal, 3-е - Стейси Снайдер, председатель/исполнительный директор в 20th Century Fox. Также в список вошли певицы Бейонсе и Тейлор Свифт, писательница Джоан Роулинг и глава российского новостного канала RT Маргарита Симоньян, пишет BBC.

РанееГлавный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян обошла экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes.Первые строчки рейтинга заняли главы правительств ФРГ и Великобритании Ангела Меркель и Тереза Мэй, а также Мелинда Гейтс, супруга одного из создателей корпорации Microsoft.