Редактор Vogue возглавила список самых влиятельных женщин в СМИ по версии Forbes
3 ноября 2017 - 18:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный редактор журнала Vogue Анна Винтур признана журналом Forbes наиболее влиятельной женщиной в развлекательной индустрии и масс-медиа.
Анна Винтур руководит американским изданием Vogue с 1988 года и является арт-директором издательской компании Conde Nast. В 2008 году она стала кавалером Ордена Британской империи.
Forbes составляет свой ежегодный список, учитывая доход каждой конкретной персоны, число упоминаний этого имени в СМИ и реноме в целом.
В списке 15-ти наиболее влиятельных женщин индустрии 2-е место заняла Бонни Хаммер, председатель NBCUniversal, 3-е - Стейси Снайдер, председатель/исполнительный директор в 20th Century Fox. Также в список вошли певицы Бейонсе и Тейлор Свифт, писательница Джоан Роулинг и глава российского новостного канала RT Маргарита Симоньян, пишет BBC.
РанееГлавный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян обошла экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes.Первые строчки рейтинга заняли главы правительств ФРГ и Великобритании Ангела Меркель и Тереза Мэй, а также Мелинда Гейтс, супруга одного из создателей корпорации Microsoft.
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