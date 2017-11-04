Netflix разорвал сотрудничество с Кевином Спейси на фоне скандала

PanARMENIAN.Net - Компания Netflix заявила, что разрывает сотрудничество с актером Кевином Спейси, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Компания объявила, что отказывается от любой совместной работы с актером.

Ранее Netflix на неопределенное время приостановила производство сериала «Карточный домик», в котором Спейси играл одну из главных ролей и также работал исполнительным продюсером.

«Netflix не будет участвовать в каком-либо дальнейшем производстве «Карточного домика» с участием Кевина Спейси. Мы также решили, что не будем продолжать работать над выпуском фильма «Гор», в котором Кевин Спейси участвовал как актер и продюсер», - говорится в заявлении компании, пишет BBC.

Ранее СМИ сообщили, что британская полиция начала в отношении Спейси расследование о домогательствах. Таблоид Sun написал, что мужчина, которому на момент предполагаемого преступления было 23 года, обратился с жалобой на Спейси 31 октября. Лондонская полиция подтвердила, что расследует инцидент с насилием в отношении мужчины, произошедший в 2008 году. В полиции не стали уточнять, идет ли речь об обвинениях в адрес Спейси. По данным Sun, британский актер (его имя не называется), утверждает, что Кевин Спейси занялся с ним оральным сексом, пока он спал.

Скандал вокруг Спейси разгорелся после того, как американский актер Энтони Рэпп, известный по роли лейтенанта Стамеца в сериале «Звездный путь: Дискавери», пожаловался на сексуальные домогательства. В интервью изданию BuzzFeed Рэпп рассказал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси пытался склонить его к сексу. По словам Рэппа, это произошло после вечеринки дома у Спейси, когда все гости разошлись. Рэпп добавил, что рассказать об инциденте он решил на фоне скандала, развернувшегося вокруг американского продюсера Харви Вайнштейна. Сам Спейси заявил, что не помнит такого случая, но принес Рэппу свои извинения.

Кроме того, Спейси, тщательно скрывавший подробности своей личной жизни, заявил, что история Рэппа дала ему мужества признаться в своей гомосексуальности.